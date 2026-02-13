'Veliaht'ta gerilim yükseldi

SHOW TV’de ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam heyecanı yüksek yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bölümde mayınlı arazide bir felaketin eşiğinde kalan Selim’i kurtarmak için Timur büyük bir fedakârlık yaparak eldeki altınlardan oldu. Reyhan’ın Timur’u korumak için mayınlı yolu ihbar etmesi sonucunda ikilinin arası gerilirken, Yahya ve Derya’nın aşkı ise dolu dizgin devam etti.

Derya, Kudret’in kendisinin damarına basması üzerine Vezir ve Kudret’in arasındaki aşkı babasına açıkladı. Zülfikar’ın bu aşka engel olmak için Vezir ve Nesrin’i evlendirmeye kalkışması Karslılar’ın evine bomba gibi düştü. Zahide ve Zülfikar arasındaki geçmişin kapısı biraz daha aralanırken, Zafer’in Kars’ta olduğunu öğrenen Yahya hemen onun peşine düştü. Yahya’nın Zafer’i bulup silahını doğrulttuğu anlar heyecanı yükseltirken, Dokuzparmak’ın Vezir çıkması bölümün finaline damga vurdu.

Yeni bölümüyle, ABC1 20+’da; 4,56 izlenme oranı (rating) 12,04 izlenme payı (share), AB’de; 3,51 izlenme oranı (rating) 10,55 izlenme payı (share) ve Total’de de 3,89 izlenme oranı (rating) 10,56 izlenme payı (share) elde eden dizi, sosyal medyada yine çok konuşuldu. Diziyle ilgili birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 4 saatten fazla, #TimHan, #YahDer, #Derya, #Kudret ve #Zaro etiketleri ise uzun saatler boyu X Türkiye’de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı.

Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, FARO ve Gold Yapım imzalı 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya geliyor. 'VELİAHT’IN 21'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 21'nci bölümünde Timur mayınlı tarla teslimatı için araziye tek başına çıkıp kendini büyük bir riske attı. Timur’a teslimata karşılık karşı tarafa bir aileyi de geçirmesi söylenirken Selim gizlenerek bu ailenin içine sızdı. Mayınlı arazide bir felaketin eşiğine gelen Selim’i kurtarmak için Timur büyük bir fedakarlık yaptı ve 50 kilo altını heba etti.

Timur, Selim'i kurtardı: Zahide ve Zülfikar arasındaki geçmişin kapısı bu bölüm biraz daha aralanırken, Zahide'nin bütün intikamının geçmişte onu Zülfikar'ın reddetmesinden dolayı olduğu anlaşıldı. Zülfikar ve Zahide'nin sert şekilde restleştiği anlara Yahya'nın tanık olması sonrasında annesiyle ilgili kafasında soru işaretlerine sebep oldu. Zahide, Zülfikar'a geçmişin hesabını sordu: Karslı kardeşleri arasında çekişme devam ederken Kudret'in Derya'nın damarına basması üzerine Derya, Vezir ve Kudret'in arasındaki aşkı babasına anlattı. Zülfikar'ın ise bu aşka engel olmak için Vezir'i Nesrin'le evlendirmeye kalkışması Karslılar'ın evine bomba gibi düştü. Zahide, Yahya'ya ders vermek için, değerli olan atı Sarı Fırtına'nın öldüğünü ona söyledi. Derinden sarsılan Yahya, büyük bir yas yaşarken bu acısını Derya'yla paylaşmak için onu yanına çağırdı. Derya bir yolunu bulup Yahya'nın yanına giderken iki aşığın duygu yüklü sahneleri herkesi etkiledi. Yahya, Derya'ya Sarı Fırtına'yı kaybettiğini söylüyor: Bütün bunlar yaşanırken Zafer'in Kars'ta olduğunu öğrenen Zahide, Selim ve Yahya hemen onun peşine düştü. Zafer, Zahide'nin adamından kaçtıktan sonra Karslı Ailesi'nin peynir dükkanına sığındı. Karşısında Zafer'i gören Reyhan büyük bir panik yaşarken, Timur hemen Reyhan'ın yanına koştu. Zafer'i onların yanında bulan Yahya ise silahını çekip Zülfikar'dan intikamını oğlunu öldürerek alacağını söyledi. Yeni bölümde Zafer'e ne olacağı merak konusu olurken bölümün finalinde ise büyük bir sır açığa çıktı. Zülfikar'dan karısının katilini bulmak için Dokuzparmak'ı aradığını öğrenen Zahide hemen onunla bir buluşma ayarladı. Zahide'yle buluşmaya gelen kişinin Vezir çıkması herkesi şaşkınlığa uğratırken bölüme de damgasını vurdu. Vezir'in geçmişi yeniden kafalarda soru işareti bırakırken yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltti.