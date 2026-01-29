Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht yeni bölüm canlı izle: Veliaht 19.bölümde neler olacak?

        Veliaht yeni bölüm canlı izle: Veliaht 19.bölümde neler olacak?

        Show TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler ahalisi Karslı ailesine sırt çevirir. Zafer ismini geri alsa da artık yıllardır çıkamadığı konaktan kovulur. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Veliaht canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht yeni bölüm canlı izle seçeneği ve 19.bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht 19.bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler televizyonun yanı sıra Show TV canlı yayın ekranı üzerinden bölümü anlık ve kesintisiz bir şekilde takip edebilir. Peki, Veliaht yeni bölümde neler olacak?

        2

        VELİAHT 19.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler ahalisi Karslı ailesine sırt çevirir. Zafer ismini geri alsa da artık yıllardır çıkamadığı konaktan kovulur.

        Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler ahalisi Karslı ailesine sırt çevirir. Zafer ismini geri alsa da artık yıllardır çıkamadığı konaktan kovulur. Timur, Esenler'de Zülfikar için savaşırken Reyhan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yahya, yaptığı sinsi hamleyle Esenler'i ele geçirip Doğu Kapı'yı yakacak ateşin fitilini yakarken o ateşin sevdiği kadına da sıçrayacağından habersizdir. Timur, hem Reyhan'ı hem de aileyi kurtarmak için hayatlarını geri dönülemez şekilde etkileyecek bir anlaşma yapmak zorunda kalır.

        3

        VELİAHT 19. BÖLÜM CANLI İZLE

        Veliaht 19. bölümü ile ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı