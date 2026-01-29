Veliaht yeni bölüm canlı izle: Veliaht 19.bölümde neler olacak?

VELİAHT 19.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler ahalisi Karslı ailesine sırt çevirir. Zafer ismini geri alsa da artık yıllardır çıkamadığı konaktan kovulur. Timur, Esenler'de Zülfikar için savaşırken Reyhan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yahya, yaptığı sinsi hamleyle Esenler'i ele geçirip Doğu Kapı'yı yakacak ateşin fitilini yakarken o ateşin sevdiği kadına da sıçrayacağından habersizdir. Timur, hem Reyhan'ı hem de aileyi kurtarmak için hayatlarını geri dönülemez şekilde etkileyecek bir anlaşma yapmak zorunda kalır.