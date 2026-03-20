‘Veliaht’ın finalinde büyük hesaplaşma

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın final bölümünden; kayıpların, sırların ve yeni başlangıçların iç içe geçtiği final tanıtımı yayınlandı.

Yahya, Faroz’a karşı otogarı kontrol altına almak için hamlelerini hızlandırırken, Faroz cephesinden gelen sert karşılık tansiyonu zirveye taşıyor. Yahya’ya destek veren esnafın dükkânlarından çıkarılmasıyla gerilim tırmanırken, “Sence ben, hakkımda bu kadar çok şey bilen bir insanı sağ ve serbest bırakır mıyım?” sözleri, yaklaşan tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

İki taraf arasında giderek büyüyen bu güç savaşı; stratejik hamleler ve beklenmedik ittifaklarla nefes kesen bir mücadeleye dönüşüyor. Reyhan’ın, Timur ve Yahya’ya Faroz’u zayıflatacak planı anlatması dengeleri değiştirecek kritik bir hamle olurken, herkesin kaderini belirleyecek büyük hesaplaşmanın fitili ateşleniyor. Tanıtımın finalinde ise Esenler Otogarı’nda kartlar yeniden dağıtılıyor. Timur Aslan’ın yeni başkan olarak seçilmesi, otogarda yepyeni bir dönemin başladığının sinyalini veriyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’ final bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!