SHOW TV’nin FARO ile Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden duygu dolu bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Veliaht’ın 16'ncı bölüm tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Yahya ve Büşra’nın düğününde bomba etkisi yaratan silahlı saldırı çok can yakarken, Büşra’nın acıyla vurulan babasına haykırışı duygu dolu anlara sahne oluyor. Yürek yakan tanıtımda Yahya’nın kardeşi Selim için döktüğü gözyaşları ve Timur’un Reyhan’ı ve annesini kurtarma çabası, yayınlanacak bölüme olan ilgiyi giderek artırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.