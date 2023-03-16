Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Vencl, buzlu İsviçre gölünün altında dünya dalış rekoru kırdı

Çekya vatandaşı serbest dalışçı David Vencl, İsviçre'deki Sils Gölü'nde 52,1 metreye kadar dalarak buz altında serbest dalış dünya rekorunu kırdı

Vencl, buzlu İsviçre gölünün altında dünya dalış rekoru kırdı
AA

Çekya vatandaşı serbest dalışçı David Vencl, tek nefeste 52,1 metreye kadar dalarak buz altında serbest dalış dünya rekorunu kırdı.

İsviçre basınında yer alan habere göre, 40 yaşındaki sporcu, İsviçre'deki St Moritz kasabası yakınlarındaki Sils Gölü'nde 35 santimetre kalınlığında buzla kaplı bir delikten dalgıç giysisi olmadan dalış gerçekleşti.

Yaklaşık bir dakika 52 saniye suyun altında kaldıktan sonra tekrardan aynı delikten çıkan Vencl, bir süre dinlendikten sonra hastaneye gitti ve ciddi bir durumunun olmadığı görüldü.

Vencl, bir önceki dikey dalış rekorunu iki metre ile geride bıraktı. 2021'de donmuş bir Çek gölü boyunca yüzerek rekor dalışını gerçekleştiren Vencl, bununla Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

Bir yıldır rekor denemesi için hazırlandığını belirten Vencl, son üç aydır her gün antrenman yaptığını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Terk edilmiş 15 gizemli yer
YAŞAM Terk edilmiş 15 gizemli yer
Aloe vera nedir? Aloe vera nasıl kullanılır?
YAŞAM Aloe vera nedir, nasıl kullanılır?
Son dakika: AÇIKLANDI! 15 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama! Tıkla, öğren
YAŞAM 15 Mart Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran rakamlar
Antakya'daki saklı Roma şehri için kazı çağrısı
YAŞAM Antakya'daki saklı Roma şehri için kazı çağrısı
Likya orkidesi ve Manavgat Şelalesi için 'kesin korunacak hassas alan' tescili
YAŞAM Likya orkidesi ve Manavgat Şelalesi için 'kesin ...
Kurtarma ekiplerinin yardımcısı: Uma, Leydi ve Çıtır
YAŞAM Kurtarma ekiplerinin yardımcısı: Uma, Leydi ve Çıtır
Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı
YAŞAM Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı
Nesli tehlikede olan 'Akdeniz foku' tekneye sığındı
YAŞAM Nesli tehlikede olan 'Akdeniz foku' tekneye sığındı
Rize'de doğal kayalı ofis
YAŞAM Rize'de 'doğal kaya'lı ofis
Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek çorbası tarifi!
YAŞAM Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.