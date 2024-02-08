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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Venedik Bienali'nde Gülsün Karamustafa'nın eseri sergilenecek

        Venedik Bienali'nde Gülsün Karamustafa'nın eseri sergilenecek

        İKSV koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu bu yıl Gülsün Karamustafa'nın mekâna özel ürettiği eseri 'Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli' başlıklı yerleştirmeye ev sahipliği yapacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:24
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        İşte Venedik Bienali'nde sergilenecek eser
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu bu yıl Gülsün Karamustafa’nın mekâna özel ürettiği eseri Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli başlıklı yerleştirmeye evsahipliği yapacak.

        20 Nisan-24 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu, T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Türk Hava Yolları ana sponsorluğu ve havayolu partnerliğinde, SAHA Derneği’nin prodüksiyon ve yayın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

        Gülsün Karamustafa
        Gülsün Karamustafa

        Gülsün Karamustafa, 50 yıldan uzun süredir, göç, bellek, aidiyet, kültürel kimlikler gibi toplumsal meselelere odaklanarak sanat pratiğini sürdürüyor. Sanatçının Venedik Bienali için üzerinde çalıştığı yeni eseri, dünyanın savaşlar, afetler, doğa ve çevre sorunları gibi zorluklarla karşı karşıya kalması sonucu ortaya çıkan acıları, kaybolan değerleri ve zayıflayan insan ilişkilerini ele alıyor. Karamustafa bu eserinde, günlük nesneler üzerinden yeni anlamlar yaratma geleneğini devam ettirerek, yaşanan olayların ardında bıraktığı boşluk, oyuk ve kırıklıkların izlerini, farklı objeler aracılığıyla mekâna taşımayı amaçlıyor. Sergideki yerleştirmeyle dünyayı “bir savaş alanı” ve “sürekli değişen bir zemin” olarak tasvir eden sanatçı, yapıtının bir bölümünde kadim inançlara ve insanlar arasında süregelen çatışmalara gönderme yapıyor.

        Gülsün Karamustafa’nın yer alacağı Türkiye Pavyonu 2024 Ocak ayında, dünyaca ünlü sanat dergisi Frieze editörleri tarafından yılın en merakla beklenen sergileri arasında sayıldı.

        Gülsün Karamustafa’nın kaleminden Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli

        “Etrafımda akıp giden ve insanlığı tehdit eden savaşlar, depremler, göçler, nükleer tehlike, durmadan hırpalanan doğa ve çevre sorunları nedeniyle bütünüyle içi boşaltılmış̧ bir dünya hâliyle uğraşıyorum.

        Giderek hızına yetişemediğimiz gündemin sıradanlaştırdığı yıkımlar, birbirini pek yakın aralıklarla izleyen öngörülemeyen acılar, kof değerler, kimlik mücadeleleri, kırılgan insan ilişkilerinin yarattığı boşluk, oyukluk ve kırıklık olgusunu mekânda duygusal ve fiziksel olarak var etmeye çalışıyorum.

        […]

        Dünya, üzerinde sürekli yer değiştirilen bir savaş alanı...”

        Sergi Kitabı ve Proje Ekibi

        Sergiyle eşzamanlı olarak hazırlanan kitapta, 12 yazarın Gülsün Karamustafa’nın yeni eserinde kullandığı malzemelerden her biri üzerine kaleme aldığı denemelere, sanatçının eser üretim sürecinde tuttuğu günceye, kendisiyle yapılan bir söyleşiye ve eskizlere yer verilecek. Kitap, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki cilt hâlinde yayımlanacak.

        Projenin ve hazırlanan kitabın grafik tasarımını Esen Karol, editörlüğünü Melis Cankara üstleniyor. Serginin tasarım danışmanlığını Yelta Köm yapıyor.

        Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu

        2022-2024 Danışma Kurulu’nda Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Nilüfer Ergin Doğruer, sanatçı İnci Eviner, küratör ve Fiorucci Art Trust Direktörü Milovan Farronato ve Sanat Dünyamız dergisi editörü, sanat yazarı Fisun Yalçınkaya yer alıyor.

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Türkiye Pavyonu

        Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu, İKSV koordinasyonunda, T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Türk Hava Yolları ana sponsorluğu ve havayolu partnerliğinde, SAHA Derneği’nin prodüksiyon ve yayın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Türkiye Pavyonu, 21 destekçinin katkılarıyla Venedik Bienali’nin iki ana sergi alanından biri olan Arsenale’de 2014–2034 yılları arasında tahsis edilen mekânda yer alıyor.

        Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi

        Adriano Pedrosa küratörlüğünde 20 Nisan–24 Kasım 2024 arasında (17, 18 ve 19 Nisan’da ön izleme) gerçekleştirilecek Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi’nin teması Foreigners Everywhere / Yabancılar Her Yerde olarak açıklandı.

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        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Gülsün Karamustafa
        #Venedik Bienali

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