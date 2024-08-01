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        Haberler Dünya Venezuela'da tansiyon yükseldi: Seçim protestolarında çok sayıda kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        Venezuela'da tansiyon yükseldi: Seçim protestolarında çok sayıda kişi gözaltına alındı

        Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleşen tartışmalı seçimin kazananı 3. kez Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu. Seçimin ardından gerçekleşen protestolarda 1200 kişi gözaltına alındı. Protestolara ilişkin konuşan Maduro, ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:52
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        Venezuela'da tansiyon yükseldi
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        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı seçiminin ardından çıkan protestolara ilişkin, ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

        Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Maduro, şiddet olaylarına yol açan kötü niyetli eylemcilere tolerans gösterilmeyeceğini ve bunların kimler tarafından finanse edildiğini bildiklerini belirtti.

        "İÇ SAVAŞIN ÇIKARTILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        Maduro, ülke ekonomisinin hedef alındığını vurgulayarak, "Venezuela emperyalizmin, faşizmin ve suçluların eline düşmeyecek. Ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz her şeyin anayasal çerçevede olmasını istiyoruz. Devrim yapmak için başka yollara başvurmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Sokaklardaki olaylardan dolayı isim vermeden ABD'yi suçlayan Maduro, "Halk bunu biliyor. Ancak imparatorluk suç planını ileriye taşımak isterse, vatanımızı sonuna kadar savunacağız. Tüm halkımızı koruyacağız. Ne yapıyorsak, işçimizi, çalışanımızı, tüccarımızı ve insanımızı korumak için yapıyoruz. Bunun için güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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        Maduro, hükümetine yönelik "çirkin" bir medya kampanyasının yürütüldüğünün altını çizerek, Elon Musk, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski Kolombiya cumhurbaşkanlarından Ivan Duque ile Alvaro Uribe ve İspanyol Vox partisine tepki gösterdi.

        Basın mensuplarına protestolarda yaşanan bazı videoları gösteren Maduro, "cani" ve "kirli" bir komployla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

        "HİÇBİR ZAMAN CIA AJANI OLMADIM VE OLMAYACAĞIM"

        Maduro, seçim sonuçlarına ilişkin ellerindeki tutanakların tamamını açıklayacaklarını belirterek, "Daha ne kadar kanıt sunmamız gerekiyor? Neden bir ülkeyi savaşa sürüklemek istiyorsunuz?, Venezuela'ya karşı bu kampanya neden? Yalanlardan korkum yok ve gerçeklerle yüzleşmeye geliyorum. Hiçbir zaman CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ajanı olmadım ve olmayacağım." diye konuştu.

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        ABD'yi ülkesini karıştırmakla suçlayan Maduro, "Afganistan, Libya ve Irak'taki savaşlardan ve ölümlerden siz sorumlusunuz." dedi.

        1200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Diğer yandan Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 1200'e yükseldi.

        Bolivarcı Ulusal Muhafızlar'dan (GNB) yapılan açıklamada, şiddet olaylarına yol açan 1200 kişinin gözaltına alındığı ve kamu güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlar düzenlediği bildirildi.

        Ayrıca, yakalanan bazı eylemcilerin Peru, Şili ve Kolombiya'da özel eğitim aldığının tespit edildiği ve doğrudan sokaklarda terör ve şiddeti kışkırttığı ifade edildi.

        Devlet Bakanı Nicolas Maduro da gözaltına alınanlara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'den ülkeye geri dönen Venezuelalılardan yüzde 80'inin suça bulaştığını söyledi.

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        Bu arada Ulusal Başsavcı Tarek William Saab da açıklamasında, gösteriler sırasında 77 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

        Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmişti.

        Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

        Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

        Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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