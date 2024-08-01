Elon Musk, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
Venezuela'daki tartışmalı seçimin ardından başlayan Elon Musk-Nicolas Maduro polemiği sürüyor. Maduro'nun geçtiğimiz günlerde Musk'a yönelik "Kavga mı istiyorsun? Hadi yapalım. Elon Musk, hazırım. Senden korkmuyorum. Nerede istersen orada savaşalım." sözlerine Musk'tan yanıt geldi. Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
Tesla, Space X ve X CEO'su Elon Musk, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meydan okumasını kabul etti.
Musk ile Maduro arasındaki polemik, Venezuela'da Pazar günü gerçekleşen tartışmalı seçimin ardından Musk'ın Madoru'nun seçimi hileyle kazandığını öne sürmesiyle başlamıştı.
"KAVGA MI İSTİYORSUN?"
Musk'ın söylemlerinin ardından 3. kez devlet başkanı seçilen Maduro, Musk'a savaş açtı ve onu "baş düşmanı " olarak adlandırmıştı. Maduro, Musk'ın Venezuela'yı uzay roketleriyle işgal etmek istediğini iddia ederek, "Sosyal medya sanal bir gerçeklik yaratıyor ve sanal gerçekliği kim kontrol ediyor? Yeni baş düşmanımız ElonMusk. Kavga mı istiyorsun? Hadi yapalım. ElonMusk, hazırım. Senden korkmuyorum. Nerede istersen orada savaşalım." ifadelerini kullanmıştı.
"O KORKACAKTIR..."
Musk sosyal medya hesabından bir gönderiye verdiği yanıtta "Kabul ediyorum... O korkacaktır" dedi.
Geçtiğimiz günlerde, Maduro'nun konuşmasına ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Musk ise "Eşek Maduro'dan daha fazlasını biliyor" demişti.