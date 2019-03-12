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Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiklerini duyurdu.
Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin diplomatik personeline, ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre tanındığını ifade etti.
ABD diplomatik personelinin ülkenin istikrarını ve bütünlüğünü tehdit ettiğini kaydeden Arreaza, "ABD diplomatik personeli, önümüzdeki 72 saat içerisinde Venezuela'yı terk etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Arreaza, ABD yönetiminin, Venezuela yönetimi ile yeniden diplomatik ilişki kurmak istemesi halinde, bunun ancak Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 23 Ocak'ta ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kesme kararı alarak, ABD'li diplomatların Venezuela'dan ayrılmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ocakta Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdi fakat birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.
VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etti ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanındı, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gösterdi.
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