        "Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz" | Dış Haberler

        "Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz"

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile telefonda görüştüğünü ifade ederek, "Birçok konuyu görüştük. O (Rodriguez), harika biri. Kendisi, bizim çok iyi çalıştığımız biri. Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 01:31 Güncelleme: 15.01.2026 - 01:31
        "Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz"
        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını belirtti.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile yerel olarak (çarşamba) sabah saatlerinde uzun bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve burada iki ülke arasındaki meseleleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlattı.

        Trump, "Bugün kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Birçok konuyu görüştük. O (Rodriguez), harika biri. Kendisi, bizim çok iyi çalıştığımız biri. Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Öte yandan Trump, Venezuela ile ilgili bazı gizli bilgileri sızdırdığı iddia edilen bir kişinin tespit edilip tutuklandığını ifade etti ancak konunun detayına girmedi.

        ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

        ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD Başkanı Donald Trump: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. NATO, Grönland'ı almamız için öncülük etmeli* Gümüş ilk kez 90 doları aştı! 2026'da 2 haftada yüzde 25 değer kazandı* Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı* Fenerbahçe, N'golo Kante transferinde mutlu sona yakın. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor* Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca: Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım

        #ABD
        #Venezuela
