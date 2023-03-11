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Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti! Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da!

Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek Meclis'te kabul edildi. Vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonta yasalaşacak. Kamu kurumu borçlarını yapılandırarak ödemek isteyenler 30 Nisan tarihine kadar başvuru işlemlerini yapabilecek. İşte, 2023 Vergi affı borç yapılandırma son dakika gelişmeleri...

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  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    Bugüne kadarki en geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırma kanun teklifinin detayları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın beklediği vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Vergi affı yapılandırma paketiİ; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarının vergi yapılandırma detaylarını açıkladı. Elitaş, belediye idari para cezası, su atık alacakları, kiralama kaynaklı kullanım hakları ve kira bedellerinin de Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile ödeneceğini duyurdu. Detayların netleşmesinin ardından gözler "Vergi affı yapılandırma  Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?" araştırmaları hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak olan düzenleme ile 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme hakkı tanınancak. İşte, 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifinde son durum...
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    VERGİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ!

    TBMM Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor. Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    VERGİ BORCU YAPILANDIRMA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

    Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve iki ana başlıkta düzenleme olduğunu açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik." ifadelerini kullandı. 

     

    Daha önce Meclis Komisyonu'nda kabul edilen vergi borcu yapılandırma düzenlemesine eklemeler yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri  tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul’da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

    Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    BAŞVURU MAYIS'TA, İLK ÖDEME HAZİRAN'DA!

    Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri geciken vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, bazı değişiklikler ile kabul edildi. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs’ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    "ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I SİLİNECEK"

    Yapılandırma başvurusunda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanların, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek. Borç anapara tutarı + enflasyon farkının yüzde 10’unu haziran ayı sonuna kadar peşin ödeyenler, tüm borçtan kurtulacak.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    48 EŞİT TAKSİTE KADAR VADE!

    Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 48 eşit taksite kadar vade ile ödeme seçeneği sunulacak. Taksitle ödeme tercihinde bulunanlardan anapara + enflasyon farkının tamamı tahsil edilecek. Hesaplanan bu tutara, taksit seçeneğine göre yıllık yüzde 9 vade farkı uygulanacak.

    Taksitle ödemede vade farkı şöyle olacak:

    12 taksitle ödemede yüzde 9

    18 taksitle ödemede yüzde 13.50

    24 taksitle ödemede yüzde 18

    36 taksitle ödemede yüzde 27

    48 taksitle ödemede yüzde 36
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    ENFLASYON FARKI SABİT KATSAYI İLE HESAPLANACAK

    Enflasyon farkı hesaplanırken, borcun doğduğu tarihten 2016 yılı Kasım ayına kadar olan dönem için yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı uygulanacak. Bu tarihten sonra enflasyon yüksek olduğu için Yİ-ÜFE yerine aylık enflasyon yüzde 0.75 kabul edilecek. Böylece, 31 Ekim 2016 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki yüzde 674.60 Yİ-ÜFE artışı yerine, yüzde 73.84 oranında enflasyon farkı uygulanacak.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    2023 VERGİ BORCU AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    "VERGİ BORÇLARINI YAPILANDIRIYORUZ!"

    Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

    Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    GSS PRİM BORCU OLANLAR NE YAPACAK?

    Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlardan daha önce gelir testine girmemiş olanlar, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihten başlamak üzere 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler. Yapılan gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden (3 bin 336 TL) az çıkması halinde GSS prim borcu silinecek. Hane içinde kişi başına geliri 3 bin 336 TL’den fazla olanlar ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar borç anapara tutarını peşin ödedikleri takdirde, gecikme cezası silinecek.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    DEPREM BÖLGESİNDEKİLERİN VERGİ VE PRİM BORCU

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bu halin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam etmesi durumunda, deprem bölgesindeki borçlular ilgili kamu kurumlarına, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar başvuru yapabilecekler. İlk taksit ödemesini ise son başvuru tarihini izleyen ay içinde yapabilecekler.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    HASARLI EVLER VE ARAÇLARIN VERGİ BORCU SİLİNECEK

    Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak.

    Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.

    Depremde ölenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden vergi alınmayacak.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇ VE CEZALAR NELER?

    Yapılandırma kapsamındaki borçlar ve cezalar şöyle:

    “Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    Düzenleyici ve denetleyici kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 Sayılı Kanun kapsamında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları.

    Öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakları.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası primi, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı, ek – 5 kapsamındaki tarım veya orman işçilerinin prim borçları, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıktan doğan primler, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, Milli Emlak Müdürlüklerine olan borçlar. Emlak vergisi, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları bu kapsamda yer alıyor. Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin tahsil ettiği idari para cezaları, su, atık su, katı atık ücretleri ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin sahip olduğu taşınmazlar ile bu taşınmazlarla yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları, kira ve irtifak hakkı bedelleri, kaynak sularının kira bedeli.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    Büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu'na göre aldığı katı atık ücret alacakları ile bunlara bağlı ferileriyle su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile harcamalara katılım payı.”

    Düzenlemenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, yayımı tarihinden önce pişmanlık talebiyle veya izaha davet kapsamında verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş vergi cezaları hakkında da bu hükümler uygulanacak.
  • VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMESİ | 2023 Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçti: Başvuru Mayıs'ta ilk ödeme Haziran'da! Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi borçları kapsıyor ve başvurusu ne zaman yapılacak?

    Düzenlemenin yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde bu tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılması ve belirlenen tutarın, belirtilen süre içinde ödenmesi şartıyla teklifin hükümlerinden yararlanılabilecek.

    Bu düzenleme hükümlerinden yararlanacak mükellefler, Vergi Usul Kanunu'ndaki uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu'nun uzlaşma, Kabahatler Kanunu'nun peşin ödeme indirimi ile Devlet İhale Kanunu'ndaki indirim hükümlerinden yararlanamayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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