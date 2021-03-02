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Vergi borcu ödeme uzatıldı mı? Vergi borcu ödenmezse ne olur?

Vergi borcu ödeme uzatıldı mı? Sorusu merak ediliyor. İlk taksit ödeme günü geldi çattı. 1 Mart'ta kadar ödenmesi gereken veri borcu ilk taksitini ödemeyenler 'Vergi borcu ödenmezse ne olur?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Vergi borcu ödeme uzatıldı mı? Vergi borcu ödenmezse ne olur? İşte detaylar...

Vergi borcu ödeme uzatıldı mı? Vergi borcu ödenmezse ne olur?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),7256 Sayılı Kanunda belirtilen vergi borçlarının yapılandırılması için son gün 1 Şubat'tı. İlk taksit ödeme günü geldi çattı. 1 Mart'ta kadar ödenmesi gereken ilk taksit sonrası 'Vergi borcu taksiti ödenmezse ne olur?' Sorusu merak ediliyor. Peki, vergi borcu taksiti nereden ve nasıl ödenir? Taksit ödenmezse ne olur? İşte konuya ilişkin detaylar...

VERGİ BORCU ÖDEME UZATILDI MI, İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMANDI?

AA'da yer alan habere göre, kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak.

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor. Vergi borcu ödemelerinde uzatılma yapılmadı.

Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.

VERGİ BORCU TAKSİDİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit 1 Mart'a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek. Katsayılar, 6 taksitte, 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olarak uygulanacak.

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

TAKSİTLENDİRİLEN YAPILANDIRMA PEŞİN ÖDENİRSE İNDİRİM OLUR MU?

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslına yüzde 12,5 indirim yapılacak.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarı, en geç son taksiti (peşin ödemede ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak.

YAPILANDIRMA BORCU NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Yapılandırma yapanların merak ettiği bir diğer durum ise yapılandırma taksidi nereye ödenir sorusu oldu. Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

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