Vergi denetim süreçlerinin maliyeti dijital dönüşümle azaltılacak

Bakan Şimşek, Bakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemini başlattıklarını söyledi.

Bu amaçla gereken mevzuat düzenlemelerini de yaptıklarını belirten Şimşek, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde Bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu anlatarak, "Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." ifadesini kullandı.

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"Bu süreç 'izaha davet'i de kapsayacak"

Bu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu bildirdi.