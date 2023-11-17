Vergisiz cep telefonu başvuruları başladı! Vergisiz cep telefonu başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?
Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu, bilgisayar satışı ve 10 GB internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından vergisiz teknolojiK cihaz desteği başvuru tarihleri ve şartları netlik kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genç Teknoloji Destek başvurularının başladığını açıkladı. Vergisiz telefon şartlarına göre alınabilecek telefon ikinci el olmayacak ve 9 bin 500 TL'yi aşmayacak. Yaş şartının yanı sıra teknolojik cihazın öğrencinin üzerine olması koşulu da bulunuyor. İşte 2023 vergisiz cep telefonu başvuru şartları, başvuru ekranı ve yaş sınırı hakkında merak edilenler...
Vergisiz cep telefonu başvuru tarihi ve şartları, 14 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ardından yeniden gündeme geldi. Satış fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu ve bilgisayarlar 5 bin 500 TL'ye kadar destek ödemesi yapılıyor. Vergisiz telefon başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden alınacak. Vergisiz telefon başvuru şartları arasında kişinin 26 yaşından gün almamış olması ve bir Yükseköğretim programına kayıtlı olması yer alıyor. İşte 2023 vergisiz cep telefonu başvuru ekranıve şartlarına ilişkin detaylar...
VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE
Resmi Gazete´de yayımlanan tebliğe göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
BAŞVURULAR BAŞLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak resmi Twitter (X) hesabında "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı.
Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" açıklamasında bulundu.
VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Kimlik doğrulaması ile yapılacak başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.
Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44´ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66´sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçmeyecek.
10 GB İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURU VE ŞARTLARI
İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak. İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.
VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.
Kararla nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.
DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL OLACAK
Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek.
9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI
SAMSUNG
Galaxy A31: 9.499 TL
Galaxy A32: 9.399 TL
Galaxy M33 5G: 9.000 TL
Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
Galaxy M22: 8.684 TL
Galaxy A22: 8.588 TL
Galaxy M14 5G: 8.526 TL
Galaxy A21s: 8.499 TL
Galaxy A24: 8.299 TL
Galaxy A30: 7.900 TL
Galaxy M23 5G: 7.719 TL
Galaxy A12: 7.719 TL
CASPER
Via X30 Plus: 9.399 TL
Via X30
GENERAL MOBİLE
Gm 24 Pro: 9.459 TL
Gm 21 Pro: 9.000 TL
Gm 22 Pro: 7.899 TL
Gm 23: 5.540 TL
HUAWEİ
Nova 9 SE: 9.399 TL
Nova Y90: 9.150 TL
Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
P30 Lite 64 GB: 7.999 TL
Huawei P40 Lite: 7.899 TL
XİAOMİ
Redmi Note 12S: 9.452 TL
Redmi Note 11S: 8.999 TL
Redmi Note 12: 8.587 TL,
Redmi Note 10S: 8.499 TL
Redmi Note 11: 8.390 TL
Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
Redmi 10 2022: 5.999 TL
Redmi 9C: 4.799 TL
REALME
Realme 10 128 GB: 9.499 TL
Realme XT 128 GB: 8.999 TL
Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
Realme 6 Pro: 8.999 TL
Realme C55 128 GB: 7.999 TL
VİVO
Vivo Y35: 9.248 TL
Vivo Y36: 9.049 TL
Vivo Y22: 7.260 TL
Vivo Y16: 4.899 TL
HONOR
X9a 5G: 9.199 TL
OPPO
Oppo A91: 8.999 TL
Oppo A54: 6.399 TL
POCO
M3 Pro 5G: 8.999 TL
M3 128 GB: 8.455 TL
INFİNİX
Infinix Note 30: 8.079 TL
Infinix Note 12: 7.149 TL
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL
*Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.