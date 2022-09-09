Vertigoya iyi gelen doğal çözümler 0:00 / 0:00

Vertigonun pek çok nedeni olduğu düşünülmekle beraber bunlar tamamen varsayımdır. Vertigo için aslında kesin bir neden yoktur. Bir anda ortaya çıkabilir. Fazla stres altında kalmak, yanlış hareketten dolayı kulak içindeki kristallerin oynaması, beslenmenin bozulması, uzun süreli uykusuz kalma durumu, aşırı yorgunluk gibi nedenlerle vertigo ortaya çıkabilir. Önemli olan hızlı fark edilerek önlem alınmasıdır. Vertigonun çeşitleri vardır. Örneğin kulak kristalleri yüzünden oluşan vertigo bir KBB uzmanı tarafından yaptırılan manevra sayesinde düzelebilir.

Ancak nörolojik etkenlerle ortaya çıkan vertigonun kolay geçmesi mümkün değildir. Bazı vertigo hastaları ömür boyu düzenli ilaç kullanmak zorunda kalabilirler. Durumun bu şekilde ciddileşmesine izin vermeden evinizde uygulayacağınız çeşitli yöntemlerle vertigodan kurtulmanız mümkündür. Bu içeriğimizde vertigoya iyi gelen doğal çözümler: vertigoya iyi gelen şeyler, yiyecekler, bitkiler ve hareketler hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte vertigo hakkında tüm merak edilenler…

Vertigoya İyi Gelen Doğal Çözümler

Vertigoya iyi gelen doğal çözümler ile ilgili öne çıkanları sizler için bir araya getirdik. Öncelikle kişi stresten uzak durmalıdır. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmelidir. Eğer vertigo kulak kristallerinin oynamasından kaynaklıysa ani manevralardan kaçınmalıdır. Genel yaşamını değiştirmelidir. Çünkü vertigo sinir, stres ve üzüntüye duyarlı bir hastalıktır. Tekrar etmemesi için düzenli yaşam tercih edilmelidir. Bunun yanında bitkisel ürünler, çeşitli yiyecekler ve doğal yaşam da vertigoya iyi gelebilir.

Vertigoya Ne İyi Gelir?

Vertigo baş dönmesiyle başlayıp kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Pek çok kişi vertigodan hemen kurtulmak ister. Peki vertigoya ne iyi gelir? Öncelikle eğer vertigonun nedeni kulak içindeki kristallerin yerlerinden oynaması ise “Epley Manevrası” vertigoyu düzeltebilir. Bunu KBB uzmanları başarılı bir şekilde yapar. Dolayısıyla vakit kaybetmeden bir KBB uzmanı ile görüşülmelidir. Diğer yandan vertigo için özel üretilen ilaçlar kullanılabilir. Kafein ve tuzdan uzak durulması da vertigoya iyi gelir.

Vertigoya İyi Gelen Şeyler

Vertigoya iyi gelen şeyler arasında ilk sırada stresten uzak durulması bulunmaktadır. Diğer yandan beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi tuz tüketiminden kaçınılması da vertigoya iyi gelir. Sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi sigara ve stres gibi olumsuzların yaşamdan çıkarılması kişiye iyi gelir. Yoga ve meditasyon da vertigo için tavsiye edilmektedir.

Vertigoya İyi Gelen Yiyecekler

Zencefil, Bektaşi üzümü, elma sirkesi, kereviz suyu ve badem vertigoya iyi gelen yiyecekler arasındadır. Genel beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi de vertigo ataklarının durmasına yardımcı olacaktır.

Vertigoya İyi Gelen Bitkiler

Vertigoya iyi gelen bitkiler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kişniş vertigo için içilebilen bitkiler arasında ilk sırada gelir. Kaynatıp süzülerek her gün bir bardak içilebilir.

Bal ve çörekotu karışımı vertigo için tavsiye edilir.

Civanperçemi çayı ılık olarak içilebilir.

Anason çayı vertigoya iyi gelen bitkiler arasındadır.

Isırgan otu demlenerek her gün bir bardak içilirse vertigo hafifler.

Sarı ballıbaba otu da vertigo için tavsiye edilen bitkiler arasındadır.

Vertigoya İyi Gelen Hareketler

Vertigoya iyi gelen hareketler arasında özellikle bir tanesi zamanla vertigoyu geçirmektedir. Başı kaldırmadan önce sağa çevirip otuz saniye kadar beklenmelidir. Ardından baş ve vücut yandan sağ tarafa çevrilmelidir. Bu şekilde yer bakar pozisyon alınarak otuz saniye daha beklenir. Sonrasında yavaş bir şekilde oturularak birkaç dakika dinlenilerek aynı hareketler sol taraf içinde yapılır.