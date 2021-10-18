Veterinere 'Peri' tuzağı

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SHOW TV'nin özel haberine göre; kendini Peri adıyla tanıtan genç kadın, güzelliğini kullanarak veteriner ile yakınlaştı, uygunsuz görüntüleri kameraya kaydederek şantajla 170 bin lirasını dolandırdı.

İzmir'de yaşayan genç kadın geçtiğimiz yıl Mart ayında, İstanbul'da yaşayan bir veterineri aradı 'Engelli çocuklara yardım için tiyatro bileti satıyoruz' dedi, para istedi. Veteriner önce 300 lira gönderdi, ardından devamı geldi.

Veterinerin para göndermesinin ardından Peri isimli kadın WhatsApp profil fotoğrafını değiştirdi. Fotoğrafta genç ve güzel bir kadın gören veteriner iddiaya göre "Genç olsaydım seninle şansımı denemek isterdim ama evliyim ve aramızda 25 yaş fark var" diye mesaj attı. Bu mesajın ardından Peri kurbanından zaman içerisinde 170 bin lira para aldı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İstanbul Pendik'te bir otelde buluştular. Peri, veterinerin uygunsuz görüntülerini kayıt altına aldı. Ardından zanlı "100 bin lira daha vermezsen seni rezil ederim" diyerek tehdit etti. Veteriner soluğu adliyede aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.