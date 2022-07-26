YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında Veterinerlik gelmektedir. İşte Veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 Veterinerlik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması…