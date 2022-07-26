YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında Veterinerlik gelmektedir. İşte Veterinerlik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Veterinerlik taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 Veterinerlik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması…
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Ankara Üniversitesi
|Veterinerlik (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|47.571
50.000
53.756
53.100
|395,19103
455,21295
414,49339
398,54946
|Ankara Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|165+5
165+5
165+5
165+5
|170
170
170
170
|55.676
58.900
68.330
70.100
|385,72823
444,93616
395,38481
374,98133
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|62.947
64.800
68.840
76.000
|377,89658
438,28158
394,78577
367,66941
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
125+4
|113
113
113
129
|63.674
68.300
76.317
85.000
|377,15584
434,28532
385,76600
357,38021
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|70.255
76.700
85.223
93.600
|370,33790
424,58494
375,58784
348,26714
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|73.364
79.800
90.158
101.000
|367,29232
421,12309
370,35668
340,74662
|Balıkesir Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|80.878
86.500
98.557
102.000
|359,96478
413,79198
361,90478
339,89655
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
155+4
155+4
155+4
|154
159
159
159
|83.068
92.700
106.068
112.000
|357,86661
407,18825
354,83476
331,18699
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Veterinerlik (Kiraz) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|95.955
96.500
104.060
—
|346,58050
403,25455
356,68023
—
|Erciyes Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|92.918
97.800
109.362
117.000
|349,13309
401,93257
351,80410
327,29911
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|97.238
101.000
109.148
114.000
|345,48926
397,69836
352,00318
329,89364
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
50+2
50+2
40+1
|62
52
52
41
|96.173
102.000
115.784
122.000
|346,40504
396,89793
346,21664
323,71166
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|101.414
107.000
120.794
123.000
|342,01595
392,24590
342,06260
322,28845
|Aksaray Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
40+1
40+1
30+1
|52
41
41
31
|112.667
117.000
133.450
138.000
|332,85590
382,51037
332,46544
311,99310
|Çukurova Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|111.073
118.000
134.165
140.000
|334,14380
381,90208
331,94149
310,50339
|Atatürk Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
65+2
|93
93
93
67
|114.368
123.000
141.386
142.000
|331,58155
377,91271
326,94385
309,27983
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Veterinerlik (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
5+0
3+0
1+0
|7
5
3
1
|115.780
126.000
130.111
123.000
|330,51915
375,38729
334,90615
322,91212
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|119.191
127.000
144.182
147.000
|328,02100
374,17224
325,09455
306,46645
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|116.447
129.000
146.360
150.000
|329,99740
372,76914
323,67271
304,35392
|Kastamonu Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
30+1
|52
52
52
31
|121.097
129.000
141.533
144.000
|326,60589
372,15120
326,84165
307,92486
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
135+4
|123
123
123
139
|119.883
130.000
152.038
156.000
|327,51275
371,62823
320,06190
300,82086
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Veterinerlik (Ereğli) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
60+2
—
—
|52
62
—
—
|121.852
133.000
—
—
|326,06912
368,83580
—
—
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|129.516
143.000
163.875
—
|320,71692
361,04356
313,03252
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Veterinerlik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
8+0
6+0
|10
10
8
6
|120.539
145.000
159.030
150.000
|327,04536
359,60534
315,80734
304,34870
|Harran Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
75+2
|82
82
82
77
|134.320
148.000
166.504
168.000
|317,45607
357,35905
311,56005
294,24771
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|136.095
150.000
169.604
176.000
|316,30260
356,16136
309,86204
290,16506
|Dicle Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
65+2
|82
82
82
67
|138.791
154.000
172.808
171.000
|314,55160
353,32332
308,16803
292,59198
|Kafkas Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
105+3
|103
103
103
108
|146.142
160.000
181.282
185.000
|310,02625
348,80416
303,72874
285,63454
|Bingöl Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|149.807
169.000
186.050
193.000
|307,79971
343,00211
301,44166
281,99157
|Siirt Üniversitesi
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|157.005
180.000
196.819
202.000
|303,68253
336,03595
296,38119
278,40373
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Veterinerlik (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|38+0
25+0
—
—
|38
25
—
—
|199.258
225.000
—
—
|282,55920
312,60534
—
—
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek)
|Veterinerlik (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|205.768
229.000
236.078
250.000
|279,71585
310,77913
280,50039
261,39564
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Veterinerlik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
50+0
47+0
30+0
|60
50
47
30
|266.144
298.000
339.384
346.000
|257,66588
283,65686
250,87465
237,96970
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|Veterinerlik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Ankara Üniversitesi
|Veterinerlik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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