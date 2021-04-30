Şerbetli tatlılar arasında en çok tercih edilen tatlılardan biri olan Vezir Parmağı malzemeleri merak ediliyor. Osmanlı mutfağında da sıkça tercih edilen tatlılardan biri olan Vezir Parmağı tatlısı nasıl yapılır? İşte Vezir Parmağı tatlısı tarifi ve malzemeleri

VEZİR PARMAĞI TATLISI TARİFİ

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için

1 su bardağı irmik

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

VEZİR PARMAĞI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri karıştırarak hamuru elde edin.

Hamurdan parçalar kopararak parmak şekli verin.

Parmak şekli verilen hamurları irmiğe bulayın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.

Pişen tatlıyı 5 dakika dinlendirip soğuyan şerbetinizi üzerine gezdirin.

Şerbeti ara ara tatlıların üzerine gezdirerek dinlendirdikten sonra servis edin.

Şerbet yapımı

Bir tencerede toz şeker ve suyu ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın.

İyice kaynayan şerbetinizin üzerine limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Ardından bir karıştırma kabına alın ve soğumaya bırakın.