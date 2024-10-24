VGM burs başvuru ekranı: Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
VGM burs başvuru ekranı erişime açılmıştı. Burs başvuru koşullarını karşılayan üniversite öğrencileri, 9 ay boyunca eğitim desteğinden yararlanabilecek. Başvurular vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2024 VGM üniversite burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) lisans ve ön lisans eğitim yardımı/burs başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimleri süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, başvuru işlemlerini vgm.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki, 2024-2025 VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!
VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu.
2024-2025 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisans burs başvuruları, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü başladı ve 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’Yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim 2024 günü 00.01’de alınmaya başlayacak ve 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona erecektir.
Ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci başvuruları ise yine 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.’’
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.
VGM ÜNİVERSİTE BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.