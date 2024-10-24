VGM burs başvuru ekranı: Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu.

2024-2025 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisans burs başvuruları, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü başladı ve 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim 2024 günü 00.01’de alınmaya başlayacak ve 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona erecektir.

Ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci başvuruları ise yine 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.’’

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ