        Haberler Bilgi Yaşam VGM burs başvurusu ne zaman? 2025-2026 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        VGM burs başvurusu ne zaman? 2025-2026 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        VGM bursları, eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Eğitimleri süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, başvuru işlemlerini vgm.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? 2025-2026 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Giriş: 05.09.2025 - 16:29 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:29
        1

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru bilgileri merak ediliyor. VGM'den gelecek duyuru sonrasında ise burs almaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Peki VGM burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte?

        2

        VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        VGM bursu için başvuru açıklaması henüz müdürlük tarafından gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene için ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim bursu başvuruları da 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. 2025-2026 yılı için de benzer tarihlerin uygulanması öngörülüyor. Başvurular genellikle, başvuruların başlamasından 15 gün kadar önce duyuruluyor.

        3

        VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

