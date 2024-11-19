Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile 2024-2025 yükseköğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından önlisans ile lisans öğrencilerine verilecek olan yükseköğrenim VGM burs sonuçları açıklandı. Peki, Yükseköğrenim VGM burs sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır, ilk ödemeler ne zaman yapılacak ve burs miktarı ne kadar? İşte 2024-2025 Üniversite VGM burs sonucu sorgulama sayfası ve ödeme süreci hakkında detaylar.