Viborg - LFA maçı öncesi rakamlar

Viborg ve LFA, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:45. Viborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. LFA, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; Viborg galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, LFA galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Viborg son haftadaki Brabrand müsabasında 3-3 berabere kaldı.

LFA ise Skive IK maçında 4-0 kazandı.

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