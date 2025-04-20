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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdansız! Köpeği halatla dövdü | Son dakika haberleri

        Kamyonette köpeğe halatla şiddet uyguladı, gözaltına alındı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde kamyonet kasasında köpeğe halatla şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olan O.D., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 23:57 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:57
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        Vicdansız! Köpeği halatla dövdü
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        Trabzon'daki olay ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede besicilik yapan O.D. yolda park halindeki kamyonet kasasındaki köpeğe elindeki halatla şiddet uygularken, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda hayvansever köpeğe şiddete tepki gösterdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, O.D.'yi gözaltına aldı. Belediye ekipleri de köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Trabzon Valiliği, tepkilere yol açan köpeğe halatlı şiddet ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Sosyal medyada yer alan, bir köpeğe eziyet edildiği yönündeki görüntüler üzerine Valiliğimizce derhal harekete geçilmiştir. Yomra Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştiren şahıs tespit edilerek yakalanmış ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiştir. Söz konusu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

        YOMRA BELEDİYESİ'NDEN PAYLAŞIM

        Yomra Belediyesi de konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "İlçemiz Kaşüstü Mahallesi’nde yaşanan bir hayvana şiddet vakasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlgili kişi jandarma tarafından gözaltına alınmış olup hukuki süreç başlatılmıştır. Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon’umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

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