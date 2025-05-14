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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen'den transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen'den transfer açıklaması!

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor'u 3-09 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 23:28 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:58
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        Galatasaray'ın flaş isimlerinden Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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        Victor Osimhen ilk olarak "Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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        Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine Osimhen "Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.

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        Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili açıklama yapan Osimhen "Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım." dedi.

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