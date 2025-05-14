Victor Osimhen'den transfer açıklaması!

Victor Osimhen ilk olarak "Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.