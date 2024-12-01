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        Haberler Dünyadan Victoria's Secret meleği Lais Ribeiro ikinci çocuğunu dünyaya getirdi - magazin haberleri

        Victoria's Secret meleği Lais Ribeiro ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

        Victoria's Secret meleği olarak ünlenen süper model Lais Ribeiro, kendisinin ikinci, eski basketbolcu eşi Joakim Noah ile evliliğinden ilk çocuğunu kucağına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:11
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        Süper model Lais Ribeiro, Chicago Bulls'ta forma giyen eski basketbol oyuncusu eşi Joakim Noah ile evliliğinden ilk, kendisinin ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

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        'Victoria's Secret meleği' olarak ünlenen Brezilyalı modelin 16 yaşında Alexandre adında bir oğlu bulunuyor. Eşi Joakim Noah'ın da önceki evliliğinden Leia ve Emaan adlarında iki çocuğu var.

        Joakim Noah ile 2022'de evlenen Lais Ribeiro, hamilelik haberini ağustos ayında duyurmuştu.

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        33 yaşındaki Lais Ribeiro, bebeğinin dünyaya geldiği haberini, 39 yaşındaki eşi Joakim Noah ve oğlu Alexandre ile birlikte verdiği pozla verdi. Kucağında bebeğiyle görülen ünlü model, "Aileme minnettarım" notunu yazdı.

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        Lais Ribeiro ile Joakim Noah çifti, 2018'de ilişkilerine başlamış ve bir yıl sonra nişanlanmıştı.

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        1,82 metrelik boyuyla Victoria's Secret'ın en uzun boylu modellerinden biri olarak ünlenen Lais Ribeiro, ilk olarak 2010'da Victoria's Secret Fashion Show'da yer almıştı.

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        2015'e kadar ünlü iç çamaşırı gösterisinde rol alan süper model, pek çok dünyaca ünlü markanın yüzü oldu ve uluslararası podyum gösterilerine katıldı.

        #Lais Ribeiro
        #bebek
        #anne
        #Victorias Secret
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