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Videolarınızla siz de HT Masa'ya konuk olun

Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı 'Gönüllü Karantina' günlerinde ünlü konuklarını HT Masa'da ağırlıyor. İlk konuk Habertürk yazarı Fatih Altaylı, karantinada evde günlerinin nasıl geçtiğini anlatıyor. Siz de HT Masa'ya kendi videolarınızla konuk olabilirsiniz. evdekal@haberturk.com adresine videolarınızı gönderin 'evdekal'dığımız şu günlerde yaşadıklarınızı okurlarımıza anlatın...

Fatih Altaylı
HABERTURK.COM

Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı 'gönüllü karantina' günlerinde ünlü konuklarını HT Masa'da ağırlıyor. New York'tan Atina'ya dünyanın dört bir yanına bağlantılarla orada yaşayanların ağzından koronavirüs salgınının etkilerini dinliyor.  Bilim insanlarından sanatçılara, sporculardan astrologlara birçok ismin katılacağı HT Masa'nın ilk konuğu Habertürk yazarı Fatih Altaylı, karantinada evde günlerinin nasıl geçtiğini anlatıyor.

Siz de HT Masa'ya kendi videolarınızla konuk olabilirsiniz. evdekal@haberturk.com adresine videolarınızı gönderin 'evdekal'dığımız şu günlerde yaşadıklarınızı okurlarımıza anlatın...

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