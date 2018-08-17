Vila Nova - CRB maçı istatistikleri

Vila Nova ve CRB, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:30. Maç öncesi Vila Nova 30 puanla 8. sırada, CRB 21 puanla 18. sırada bulunuyor. Vila Nova, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 238 kodlu maçı oynayanlar; Vila Nova galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 2.90, CRB galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Vila Nova son haftadaki Nautico müsabasında 1-2 kazandı.

CRB ise Parana karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Vila Nova, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

CRB, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. CRB, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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