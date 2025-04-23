Vildan Atasever: Sade bir hayat tercih ediyoruz 2021'de şarkıcı Mehmet Erdem ile evlenen Vildan Atasever, eşi ile Bodrum'a taşındıkları yönündeki iddiaları yalanladı. Atasever; "Öyle söylentiler çıktı ama biz buralardayız. Eşimle birlikte sade bir hayat tercih ediyoruz" dedi

Habertürk Giriş: 23.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:01 facebook

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