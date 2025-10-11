Vincenzo Montella'dan 4 değişiklik!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Eren Elmalı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Atakan Karazor ile kart cezalısı Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 'DALYA' DEDİ

Bulgaristan maçında ilk 11'de yer alan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı.

A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giyen Hakan, 100. maçını Bulgaristan karşısında oynadı.