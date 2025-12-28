Vincenzo Pisacane: Semih Kılıçsoy, çok büyük bir yetenek

Genç forvet Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A'nın 17. haftasında konuk olduğu Torino'yu 2-1 yenen Cagliari'nin ikinci golünü atarak galibiyette rol oynadı.

Torino maçının ardından Cagliari Teknik Direktörü Vincenzo Pisacane, milli forvetin performansı hakkında konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Vincenzo Pisacane,"Elimde çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda dar alanlarda yaptıkları adeta sirk gösterisi gibi" dedi.

İtalyan hoca, "Elbette maç atmosferi farklı. Uyum ve taktik anlamda bazı zorluklar yaşadı. Unutmamak gerekir ki Türkiye Ligi'nden geliyor; orada takımı maçların yüzde 80'inde yüzde 80 topa sahip oluyor.

Biz onu bekledik, koruduk, kolladık. Kolay olmadı çünkü futbol anlamında bambaşka bir dünyadan geliyor. Hepimiz onun adına mutluyuz. Bu anı ne kadar beklediğini biliyoruz ve bunu sonuna kadar hak etti." şeklinde konuşarak Semih Kılıçsoy'a güvendiğini belirtti.

CAGLİARİ PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla 11 maçta süre alırken 2 de gol attı.