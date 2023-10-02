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        Haberler Gündem Güncel Adana'da vincin sepeti kırıldı 2 işçi emniyet kemeri sayesinde son anda kurtuldu!

        Sepeti kırılan vinçten düşen işçiler, emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldı

        Adana'da korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir binaya vinçle çıkan 2 işçinin bulunduğu sepet kırıldı. Emniyet kemeri sayesinde kurtulan işçiler bir süre hava asılı kaldı. Panik anlar ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:11
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        Adana'da apartmana vinçle çıkan 2 işçi sepetin kırılmasıyla, emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.

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        DHA'nın haberine göre çevredekilerin müdahale ettiği işçiler, bir evin balkonundan içeri alınarak kurtarıldı.

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        Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi.

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        Vinçle üst kattaki daireye çıkmaya çalışan 2 işçinin bulunduğu sepet kırılarak yan yattı. Emniyet kemeri sayesinde işçiler düşmeden havada asılı kaldı.

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        İşçiler, binanın 3'üncü katındaki bir daireden içeri alınarak kurtarıldı.

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        Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin vinç sepetiyle neden daire çıktıklarına dair bir bilgi alınamadı. 

        #haberler
        #adana
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