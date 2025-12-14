Virajda şarampole uçan motosikletin sürücüsü öldü!

Manisa'da gezintiye çıkan gruptaki Gürol Aygün (43), kullandığı motosikletin virajda şarampole uçması sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, bugün sabah saatlerinde Akhisar-Demirci kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi.

İzmir'den gezmek için Manisa’nın Demirci ilçesine giden gruptaki Gürol Aygün yönetimindeki motosiklet, virajda şarampole uçtu.

Kazayı fark eden gruptaki diğer motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından Aygün'ün cenazesi Demirci devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.