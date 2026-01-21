Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 yenilgi alarak haftaya 6. sırada girdi. Son olarak Valensiya'yı 82-79'luk skorla mağlup eden temsilcimiz, Virtus Bologna karşısında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...