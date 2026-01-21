Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 23. haftasında Virtus Bologna takımıyla karşı karşıya geliyor. Virtus Arena'da oynanacak kritik mücadele öncesinde, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko basket maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı saati...
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 yenilgi alarak haftaya 6. sırada girdi. Son olarak Valensiya'yı 82-79'luk skorla mağlup eden temsilcimiz, Virtus Bologna karşısında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.
VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Virtus Arena'da oynanacak Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 66 - 64 Virtus Bologna
2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 95 - 81 Virtus Segafredo Bologna
2024-25 - Normal sezon - Virtus Segafredo Bologna 82 - 86 Fenerbahçe Beko
2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88 - 75 Virtus Segafredo Bologna
2023-24 - Normal Sezon - Virtus Segafredo Bologna 87 - 79 Fenerbahçe Beko
2022-23 - Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 104 - 72 Virtus Segafredo Bologna
2022-23 - Normal Sezon - Virtus Segafredo Bologna 92 - 88 Fenerbahçe Beko