        Haberler Bilgi Spor Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 23. haftasında Virtus Bologna takımıyla karşı karşıya geliyor. Virtus Arena'da oynanacak kritik mücadele öncesinde, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko basket maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 19:23 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:23
        1

        Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 yenilgi alarak haftaya 6. sırada girdi. Son olarak Valensiya'yı 82-79'luk skorla mağlup eden temsilcimiz, Virtus Bologna karşısında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

        3

        VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Virtus Arena'da oynanacak Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

        2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 66 - 64 Virtus Bologna

        2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 95 - 81 Virtus Segafredo Bologna

        2024-25 - Normal sezon - Virtus Segafredo Bologna 82 - 86 Fenerbahçe Beko

        2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88 - 75 Virtus Segafredo Bologna

        2023-24 - Normal Sezon - Virtus Segafredo Bologna 87 - 79 Fenerbahçe Beko

        2022-23 - Normal Sezon - Fenerbahçe Beko 104 - 72 Virtus Segafredo Bologna

        2022-23 - Normal Sezon - Virtus Segafredo Bologna 92 - 88 Fenerbahçe Beko

