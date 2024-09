Visa'dan Dijital Ödemelerin Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması

Visa, dijital ödemelerin ekonomide verimliliğe etkisi ile daha çevrimiçi, kapsayıcı bir topluma katkısını ele alan ilk araştırmasının sonuçlarını sundu. Araştırmadan elde edilen bulgular, 3-6 Eylül tarihleri arasında Paris'te şirketin 1.000'den fazla iş ortağı banka ve kuruluşun katıldığı Visa Payments Forum Europe etkinliğinde açıklandı. Araştırma, dijital kimlik, tüketicilerin satıcı olarak öne çıkması, yapılandırılabilir hizmetlerin çoğalması, gömülü finans ve yapay zekayı ödemelerin geleceğini şekillendiren başlıca trendler olarak ortaya koyuyor.

Araştırmanın kapsadığı başlıklardan yapay zeka, değişim için önemli bir itici güç ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre Avrupa’daki tüketiciler, finansal durumlarını yönetmek için yapay zeka gibi dijital yönetim araçlarını benimsedikleri takdirde, her yıl 250 milyar Euro’ya kadar daha fazla tasarruf edebiliyorlar. Araştırmaya katılanların yüzde 36'sı, bir yıl öncesine göre yapay zekaya daha fazla güvendiklerini söylerken, bu oran Z kuşağında yüzde 47'ye yükseliyor. Öte yandan biyometrik teknolojiler de daha fazla potansiyel yaratıyor. Örneğin dijital cüzdan veya kimlik üzerindeki biyometrik korumalar, parolaların yarattığı zorlukları azaltırken, işletmelere de yılda 43 milyar Euro’ya varan ilave satış potansiyeli yaratıyor. Biyometrik korumalar ayrıca dolandırıcılığı da her yıl 483 milyon euro tutarında azaltabiliyor. Tüketiciye ödeme yöntemini seçme olanağı sağlanması da ödemeleri yeniden şekillendiren unsurlardan. Online ödeme yöntemlerine Click to Pay ile tek tıkla ödeme özelliğini ekleyen bir işyeri, gelirlerini yüzde 30'a kadar artırabiliyor ve bu da Birleşik Krallık ve AB'de KOBİ’lerin e-ticaret satışlarında yıllık 51 milyar euroya varan bir artış yaratabiliyor.