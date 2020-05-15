Vitiligo; deriye renk veren melenosit hücrelerinde oluşan hasarlardan ötürü ortaya çıkan pigment üretiminin durması ile ortaya çıkan beyaz ve yamalar halinde görülen lekelerdir. Farklı büyüklükler olarak vücudun her yerinde dağınık olarak ortaya çıkar. Kol, el yüz, ayak, bacak ve genital bölgelerde daha sık oluşmaktadır. Sıkça görülebilen vitiligo; genetik olarak etkenliği fazladır. Esmer tenlerde daha belirgin görülen hastalık; 20'li yaşlarda sık seyreder.

Vitiligo; bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bazı genlerde bozulma olması şeklinde ve hücrelerin kendilerini yok etmeye başlamasıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bazı etkenlerde vitiligonun nedenleri arasındadır. Stres, güneş yanması bazı hastalıklar, genetik ve çarpma gibi.

Vitiligo Belirtileri

Süt beyaz olan vitiligo lekeleri yama şeklinde görülür. Bazı durumlarda vücudun hepsini kaplayabilmektedir. Kıllarda da beyazlama etkisi görülebilmektedir. Hastalık kişiye göre farklı yerlerde ve değişik boyutlarda ortaya çıkabilmektedir. Bazı koyuluklar olan yerlerde pigmentlerin var olduğunu gösterir. Pigmentlerde ortaya çıkan ve ilerleyen kayıp; hastalık çıktıktan sonra durur. Sabit şekilde kalır. Ancak hastalık ilerlemesine rağmen eski renk oluşmaz.

Vitiligo Tedavisi

Vitiligo belirtileri ile teşhis edilebilen bir hastalıktır. Doktor tarafından tedavi amaçlı bazı önerilerin; kişinin uyması ile beraber melenosit hücre çalışması normale döndürülme sağlanması için uygulanmaktadır. Bu yüzden bazı kremler uygulanır.

Son dönemlerde ortaya çıkan bir tedavi yöntemi de; lokal ultraviyole B ışık tedavisi de kullanılmaktadır. Belli leke oluşan yerlere uygulanarak diğer yerlerin etkilenmesi önlenmiş olur. 10 seans süren bir uygulama ile devam eder ve günlük hayatı engellemez. 2-3 kere hafta içerisinde uygulanır.

Krem tedavisi yüz için uygulanması halinde bazı yan etkiler oluşturabilir. O yüzden güneş etkisine maruz kalınmaması ve dikkatli olunması gereklidir. Yüz bölgesi tedavisi sağlanmakta ama dikkatli uygun koşulların sağlanması ile oluşabilmektedir. El ve kollar geç cevap veren bölgelerdir. O nedenle uzun sürebilmektedir.