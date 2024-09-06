Vitor Pereira: Ben Ferdi'ye meydan okudum

Fenerbahçe'yi iki dönem çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, 30 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Brighton'un yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu.

"FERDİ'YE MEYDAN OKUDUM"

Şu sıralar Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ta görev yapan Pereira, İngiliz basınına verdiği röportajda "Ferdi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Onu Premier Lig'de gördüğüm için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ve ben ona meydan okumaya karar verdim. Ona üst düzey bir bek olabileceğini söyledim ama sol tarafta, sağ ayağıyla içeri girerek. Onun güçlü yönlerinden biri her iki tarafta da çok rahat oynayabilmesi. Bu yüzden meydan okumamı kabul etti, pozisyonunu değiştirdi ve kendini çok geliştirmeye başladı. Defans oyuncusu olarak başlamadığı için hücum DNA'sına sahip. Brighton taktiksel açıdan kültürlü ve çok çalışkan bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Her gün öğrenmeyi seviyor." sözlerini sarf etti.