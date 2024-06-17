Vivienne, annesini yalnız bırakmadı
Angelina Jolie ve 15 yaşındaki kızı Vivienne, Tony Ödülleri 2024 kırmızı halısına birlikte katıldı
Giriş: 17.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:53
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Tony Ödülleri 2024 gecesine 15 yaşındaki kızı Vivienne ile katılan Angelina Jolie, yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikali 'The Outsiders' ile gecede ödül sahibi oldu.
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ABD'li oyuncu, 'Tiyatronun Oscar'ları sayılan Tony Ödülleri'nde ilk kez ödül aldı.
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49 yaşındaki ünlü oyuncuyu müzikalde birlikte çalıştığı kızı Vivienne yalnız bırakmadı. 15 yaşındaki Vivienne, müzikalde asistan olarak görev aldı.