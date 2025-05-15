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        Haberler Dünya Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Komutanını görevden aldı | Dış Haberler

        Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Komutanını görevden aldı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'u görevden aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:13 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:13
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        Putin, Kara Kuvvetleri Komutanını görevden aldı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

        Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

        Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

        Fotoğraf: RIA Novosti

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