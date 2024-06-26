Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Türkiye olarak, müşteri deneyimini derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürürken, yaptığımız her işin kalbine müşterilerimizi koymaya devam ediyoruz. #BirlikteMümkün marka söylemimizden aldığımız ilhamı müşteri deneyimi stratejimizle harmanlayarak, müşterilerimizle olan her temas noktamızda onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik eden güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda büyük bir özveriyle hayata geçirdiğimiz projelerin bir kez daha ödüle layık görülmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Bu ödüller, hem bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, hem de bizi daha fazlasını yapmak yolunda motive ediyor. Ödüllerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Vodafone’un hizmet kalitesine güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

FARK YARATAN PROGRAMLAR Şirket, müşterilerinin sesini dinleme platformu “Müşterim Ne Diyor?” ve müşteri deneyimini ölçümleme yöntemleri ile “Kurumsal Değişim ve Dönüşüm” ve “En İyi CX Ölçümlemesi” kategorilerinde Altın ödülü kucakladı. Müşteri Operasyonları ve Bilgi Teknolojileri ekipleriyle yürütülen, müşterilerin tüm kanallardaki ayak izlerini takip ederek ihtiyaç ve taleplerini daha etkin yönetme imkânı veren “Müşteri Etkileşimi Geçmişi” ve “Akıllı IVR” projeleriyle ise “En İyi Teknoloji Kullanımı” kategorisinde Altın; “En İyi Çağrı Merkezi”, “En İyi Müşteri Hizmetleri” ve “En İyi Dijital Dönüşüm” kategorilerinde ise Gümüş ödül aldı.