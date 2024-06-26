Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.593,13 %-0,81
        DOLAR 32,9997 %0,15
        EURO 35,3367 %-0,01
        GRAM ALTIN 2.456,11 %0,17
        FAİZ 42,55 %-0,21
        GÜMÜŞ GRAM 30,72 %0,48
        BITCOIN 61.553,00 %-0,58
        GBP/TRY 41,8454 %0,05
        EUR/USD 1,0695 %-0,18
        BRENT 85,12 %0,13
        ÇEYREK ALTIN 4.015,74 %0,17
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone'a müşteri deneyiminde 6 ödül birden - Teknoloji Haberleri

        Müşteri deneyiminde 6 ödül birden

        Vodafone, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 3 Altın ve 3 Gümüş olmak üzere toplam 6 ödüle birden layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müşteri deneyiminde 6 ödül birden
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Türkiye olarak, müşteri deneyimini derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürürken, yaptığımız her işin kalbine müşterilerimizi koymaya devam ediyoruz. #BirlikteMümkün marka söylemimizden aldığımız ilhamı müşteri deneyimi stratejimizle harmanlayarak, müşterilerimizle olan her temas noktamızda onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik eden güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda büyük bir özveriyle hayata geçirdiğimiz projelerin bir kez daha ödüle layık görülmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Bu ödüller, hem bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor, hem de bizi daha fazlasını yapmak yolunda motive ediyor. Ödüllerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Vodafone’un hizmet kalitesine güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        FARK YARATAN PROGRAMLAR

        Şirket, müşterilerinin sesini dinleme platformu “Müşterim Ne Diyor?” ve müşteri deneyimini ölçümleme yöntemleri ile “Kurumsal Değişim ve Dönüşüm” ve “En İyi CX Ölçümlemesi” kategorilerinde Altın ödülü kucakladı. Müşteri Operasyonları ve Bilgi Teknolojileri ekipleriyle yürütülen, müşterilerin tüm kanallardaki ayak izlerini takip ederek ihtiyaç ve taleplerini daha etkin yönetme imkânı veren “Müşteri Etkileşimi Geçmişi” ve “Akıllı IVR” projeleriyle ise “En İyi Teknoloji Kullanımı” kategorisinde Altın; “En İyi Çağrı Merkezi”, “En İyi Müşteri Hizmetleri” ve “En İyi Dijital Dönüşüm” kategorilerinde ise Gümüş ödül aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!