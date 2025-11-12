Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Şirketten mali tabloya ilişkin yapılan açıklamada, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısının 25,5 milyona ulaştığı vurgulanırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyona ulaştı belirtildi. Şirketin faturalı abone sayısı 21,3 milyona yükselirken, toplam bazının %83,5’ini faturalı aboneler oluşturdu ve abit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 17.8 MİLYON

Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.8 milyon olduğu açıklanırken dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 430 milyona ulaştığı da belirtildi. Mali yılın ilk 6 ayında, operatörün müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 2.721 oldu.

DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME

Şirketin yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısının da 9,6 milyona ulaştığı açıklandı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyon, aylık sohbet sayısı ise 24.3 milyon olduğu vurgulandı.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2025-26 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi: