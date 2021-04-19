Voleybol Federasyonu'ndan Bakan Elvan'a ziyaret

AA

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Üstündağ'ın ziyaretinden ötürü çok memnun olduğunu söyleyen Bakan Elvan, Türk voleybolunun başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk voleybolunun her daim yanında olacağını ifade etti.

Üstündağ ise Bakan Elvan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde de voleybola desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, "Bakanımızın bizlere verdiği destek, Türk voleyboluna büyük değer katıyor. Voleybola bu denli güzel bir bakış açısıyla yaklaşmasından ve bizlerin yanında olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile Türk voleyboluna her daim göstermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ziyaretin sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, adının yazılı olduğu milli takım forması, top ve teşekkür plaketi takdim etti.