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        Haberler Spor Voleybol Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya - Voleybol Haberleri

        Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya

        Voleybol Erkekler Milletler Ligi finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Polonya şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.08.2025 - 16:26
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        Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya
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        Voleybolda 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi final maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, şampiyon oldu.

        Çin'in Ningbo kentinde oynanan Milletler Ligi finalinde Polonya ile İtalya karşılaştı.

        Polonya, 25-22, 25-19 ve 25-14 biten setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 2023 yılından sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

        Slovenya'yı 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-19) yenen Brezilya ise üçüncülüğü elde etti.

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