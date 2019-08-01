Japonya n\u0131n ba\u015fkenti Tokyo da d\u00fczenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunlar\u0131 na kat\u0131lacak \u00fclkelerin belirlenece\u011fi elemelerde B Grubu nda yer alan milli tak\u0131m, \u00c7in, Almanya ve \u00c7ekya ile olimpiyat vizesi i\u00e7in m\u00fccadele edecek. B Grubu ma\u00e7lar\u0131, \u00c7in in Ningbo kentinde oynanacak. Milliler, gruptaki ilk ma\u00e7\u0131nda yar\u0131n Almanya ile TS\u0130 15.00 te kar\u015f\u0131la\u015facak. Gruplar\u0131n\u0131 ilk s\u0131rada bitiren tak\u0131mlar\u0131n olimpiyat vizesi alaca\u011f\u0131 elemelerde ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131 ekibin yapaca\u011f\u0131 m\u00fcsabakalar, TRT Spor dan yay\u0131nlanacak. OL\u0130MP\u0130YAT \u015eANSI DEVAM EDECEK Ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131 ekibin, K\u0131talararas\u0131 Olimpiyat Elemeleri nde Tokyo 2020 bileti alamamas\u0131 durumunda ikinci bir \u015fans\u0131 daha olacak. Ocak 2020 de Avrupa Olimpiyat K\u0131ta Elemeleri d\u00fczenlenecek. S\u00f6z konusu organizasyonda \u015fampiyon olan \u00fclke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131 na kat\u0131lma hakk\u0131 elde edecek. K\u0131talararas\u0131 Olimpiyat Elemeleri nde ev sahibi \u00fclkeler, gruplar ve T\u00fcrkiye nin ma\u00e7 program\u0131 \u015f\u00f6yle: - A Grubu (Polonya) Polonya, S\u0131rbistan, Porto Riko, Tayland - B Grubu (\u00c7in) \u00c7in, T\u00fcrkiye, Almanya, \u00c7ekya - C Grubu (ABD) ABD, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan - D Grubu (Brezilya) Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan - E Grubu (Rusya) Rusya, G\u00fcney Kore, Kanada, Meksika - F Grubu (\u0130talya) \u0130talya, Hollanda, Bel\u00e7ika, Kenya MA\u00c7 PROGRAMIMIZ Yar\u0131n: 15.00 T\u00fcrkiye-Almanya 3 A\u011fustos Cumartesi: 10.00 T\u00fcrkiye-\u00c7ekya 4 A\u011fustos Pazar: 15.00 \u00c7in-T\u00fcrkiye