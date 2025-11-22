Habertürk
        Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum - Gençlerbirliği Haberleri

        Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

        Giriş: 22.11.2025 - 23:12 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:12
        "3 puanı kaybettik diye üzülüyorum"
        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında 3 puan kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.

        Demirel, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Genç teknik adam, 1-0 öne geçmelerine rağmen 3-2 mağlup oldukları müsabaka hakkında, "İlk yarı istediğimiz gibi geçen bir oyun oldu. İkinci yarı Tongya'nın arka direkte yakaladığı pozisyon gol olsa farklı bir şey konuşuyorduk. Belki 1 puana üzüldük diye düşünüyorsunuz ama bugün 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı. Bence İlkay'ın girişi Galatasaray'ın oyununda çok etkili oldu. Galatasaray'ın kenar ortalarından pozisyona girdiğini biliyorduk. Bize karşı da girdiler. Galatasaray ile oynuyorsunuz, yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. İlk yarı istediğimizi yaptık. İkinci yarıdaki pozisyon gol olsa başka bir şey konuşabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Volkan Demirel, "Burada bu şekilde mücadele etmek bile benim için mutluluk verici. Oyuncularımın hepsi çok üzgündü." ifadelerini kullandı.

