Volkan Konak'ın ailesi, suç duyurusunda bulunacak
Ailesi, Volkan Konak hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak'ın cenazesi, uçakla Türkiye'ye getirildi.
Volkan Konak'ın cenazesi, 1 Nisan'da İstanbul / Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında memleketi Trabzon / Maçka'ya gönderilecek. Konak'ın cenazesi, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.
Volkan Konak hakkında sosyal medyada bazı kişiler, hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Ailesi, Konak hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.