Volkan Konak, "Bu yıl benim için çok iyi geçti. Yılın son aylarını albüm çalışmama ayırdım. 10 şarkılık bir albüm olacak. Single bize yakışmaz, benim karakterime uymaz. 2019’un nisan ayı gibi çıkar" dedi.

"HALK BENİ SEVİYOR"

Basın mensuplarının, "Kıbrıs'ta en çok sahne alan isimlerinin başında geliyorsunuz" demesi üzerine Konak, "Kıbrıs'tan bir ev aldım. Belki ileride bir otelim de olur. Buraları çok seviyorum, halkta beni seviyor" cevabını verdi.

"BARIŞIN ÖNCÜ OLDUĞU BİR YIL OLSUN"

2019 yılı için mesaj veren Volkan Konak, "Öncelikle emekçi kardeşlerimin yeni yılını kutlarım. Sevginin, barışın öncü olduğu bir yıl olsun. İnsanların hiçbir yerde birbirlerine zarar vermediği bir yıl olsun.Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve aşk dolu bir yıl diliyorum" dedi.

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