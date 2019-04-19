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Hatay'ın Hassa ilçesinde asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu meydana gelen kayaların arasında oluşan Haydarlar Gölü, yapılacak su takviyesi ve çevre düzenlemeleriyle turizme kazandırılacak.
AA'nın haberine göre Hassa'ya 4 kilometre mesafedeki volkanik göl, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri kendisine adeta hayran bırakıyor.
İlkbaharda su papatyalarıyla çiçek bahçelerini andıran göl, yapılacak su takviyesi ve çevre düzenlemelerinin ardından turizme kazandırılmayı bekliyor.
Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, yaptığı açıklamada, doğal bir göl olan Haydarlar'ın birçok yabani kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirtti.
Yaz aylarında gölde suyun eksildiğini aktaran Karataş, "Öncelikli hedefimiz, gölde su seviyesinin yıl boyunca düşmemesi. Bununla alakalı Tahtaköprü Barajı'nda set yükseltme çalışmaları sürüyor. Bu tamamlandığında, buradaki Hopurun Deresi'nden 12 ay su akacak. Bu dereden göle girdi-çıktı yapacağız. Yani su boşa gitmeyecek" ifadelerini kullandı.
"İNSANLAR BALIK TUTACAK, SANDALLA GEZECEK"
Mehmet Karataş, Hassa'nın bu tür değerlerine sahip çıkılacağını vurgulayarak, "Su seviyesinin korunmasının ardından gölde balık üretimi yapacağız. Çevresinde mesire yerleri yaparak halkın hizmetine sunacağız. İnsanlar bu doğal güzellik içerisinde teknelerle gezecek, piknik yapacak, balık tutacak. Köylülerimiz de buradan gelir sağlayacak." şeklinde konuştu.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da kentte 2019 yılını "Turizm Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlattı.
Bu kapsamda bazı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yayman, şöyle konuştu:
"Haydarlar Gölü, fauna ve florasıyla kentin en önemli tabiat değerlerinden. Burası Hataylılar tarafından dahi çok az bilinmekte. Burayı tanıtmak istiyoruz. Burası, kayaların içerisinden doğmuş doğal bir göl alanı. Asırlar önce volkanik bir patlama sonucu oluşan kayaların arasındaki bu göl, manzarasıyla harika bir yer. Hatay saklı bir cennet gibi. Türkiye'nin açık hava müzesi. Bu müzenin en önemli parçalarından, destinasyonlarından birisi de Hassa ilçemizdir."
Hassa'nın yaylaları, dağları, ekolojik turizmiyle önemli bir alan olduğunu vurgulayan Hüseyin Yayman, bu yörenin en önemli değerlerinden birisinin de Haydarlar Gölü olduğunu kaydetti.
Yayman, gölün turizme kazandırılmasıyla ilgili bazı planlamalar yaptıklarını söyleyerek, "Buranın suyu yaz aylarında azalıyor. Bunu önleyip, gerekli düzenlemeleri yapıp, önümüzdeki dönemde burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Kırıkhan'daki Gölbaşı Gölü gibi burayı da Türkiye'nin gündemine sunmak istiyoruz. Buranın en önemli özelliği bakir olmasıdır. İnşallah burayı kısa zamanda Hatay'ın, Türkiye'nin turizmine kazandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.
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