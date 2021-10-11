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Volkswagen Arena'da Solomun resitali

Dünyaca ünlü DJ Solomun, Volkswagen Arena'da unutulmaz bir geceye imza attı. Bosna Hersek doğumlu DJ, iki yıllık aranın ardından İstanbul'a gelirken, geceye yaklaşık 4600 müziksever katıldı

Volkswagen Arena'da Solomun çılgınlığı

Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli etkinlik merkezlerinden biri olan Volkswagen Arena, hafta sonu unutulmaz bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.

Spor müsabakaları, canlı konser ve performans sanatlarının yanı sıra ödül törenleri gibi etkinliklerin de düzenlendiği Volkswagen Arena'nın sahnesinde bu kez dünyaca ünlü DJ Solomun vardı. Elektronik müziğin dünyadaki en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen Solomun, 9 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Bosna Herkes doğumlu dünyaca ünlü DJ'den önce Murat Uncuoğlu ve Alican'ın B2B sahnesi izleyicilerle buluştu. Ardından Solomun'un sahne aldığı gece, son dönemde İstanbul'da ve düzenlenen en yüksek katılımcının yer aldığı müzik organizasyonlardan biri oldu.

Dünyanın önde gelen kapalı konser salonlarından biri olarak adından söz ettiren Volkswagen Arena'da sahne önünün yanı sıra tribünler de müzikseverlere açılırken, geceye yaklaşık olarak 4600 kişi katıldı.

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