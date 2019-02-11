Volkswagen'in yeni SUV modeli T-Roc Türkiye'de satışa sunuldu. Tiguan'ın altında konumlandırılan araç, ilk etapta 1.5 TSI 150 PS ACT motor ve 7 ileri DSG şanzımanla birlikte bayilerde yerini aldı.

250 Nm tork gücüne sahip olan T-Roc'un, 0-100 km/s hızlanma süresi 8.4 saniye ve maksimum hız değeri de 205 km/s olarak açıklanıyor.

'HIGHLINE' DONANIM PAKETİ İLE GELDİ

Türkiye’de Highline donanım seviyesiyle satışa sunulan araçta, 8 inçlik bilgi ve eğlence sistemi, LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, App connect mobil bağlantı arayüzü, 17 inç alüminyum alaşım jantlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, dijital gösterge paneli, ön/arka park mesafe sensörleri, 2 bölgeli tam otomatik klima gibi ekipmanlar standart olarak sunuluyor.

T-Roc'ta yer alan sürüş destek sistemlerine bakıldığında da, çarpışma hazırlığı, paralel park asistanı, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve yaya algılama özelliğine sahip ön bölge asistanı donanımların bulunduğu görülüyor.

11 FARKLI RENK SUNUYOR

Alman markanın kompakt SUV'u 11 farklı gövde rengi ve 4 farklı tavan renk kombinasyonu ile alınabiliyor. Söz konusu donanımların opsiyonel olarak alınabildiği belirtildi.

Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv tarafından, tüm bu donanımlar ile birlikte T-Roc'un satış fiyatının 192 bin TL olarak belirlendiği kaydedildi.



