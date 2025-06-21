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        Haberler Dünya Volodimir Zelenskiy: Ukrayna'da 695 bin Rus askeri var | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Ukrayna'da 695 bin Rus askeri var

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna topraklarında 695 bin Rus askeri olduğunu bildirirken, Rusya'nın 52 bin asker ile Sumi'ye saldırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 20:06 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:23
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        "Ukrayna'da 695 bin Rus askeri var"
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştu.

        Savaşın sürdüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, Ukrayna'nın Sumi bölgesi yönünde de yoğun çatışmaların yaşandığını kaydetti.

        Rusların bu bölgedeki cephe hattına düzenlediği saldırılarda ağırlıklı olarak Kuzey Kore üretimi füzeleri kullandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Cephede düzenlenen tüm saldırıların, tüm bombardımanların yüzde 23'ü Sumi yönünde gerçekleşiyor." diye konuştu.

        Zelenskiy, Rus ordusunun bu yönde hafta içinde 200 metre ilerlediğini ama Ukrayna birliklerince daha sonra 200 ila 400 metrelik mesafede geri püskürtüldüğünü aktardı.

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        Rusların ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki savunma hattını geçmeye çalıştığını ve küçük gruplarla saldırı girişimlerinde bulunmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ancak şimdiye kadar orada hiçbir başarı elde edemediler." dedi.

        Zelenskiy, Rus ordusunun her gün cephe hattı boyunca yaklaşık 200 saldırı düzenlediğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var." ifadesini kullandı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusların ayrıca Rusya topraklarından 52 bin kişilik orduyla Sumi'ye yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

        İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile yapılan asker ve sivil cenaze takası hakkında da konuşan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya iade ettiği cenazeler arasında 20 Rus askerin cenazesinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı cenazelerde Rus pasaportları bile var." dedi.

        Zelenskiy, "Kendileri kimi gönderdiklerini kontrol edemiyorlar. Elbette tüm askerlerimizin ve kahramanlarımızın cenazelerini geri getirmek istiyoruz ama kesinlikle sadece sayılar uğruna 'Rusları' (Rus askerlerin cenazeleri) geri getirmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

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        Rusya ile müzakerelerin sürmesi ihtimalinin olup olmadığına değinen Zelenskiy, Rusların amacının, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı kesmesi olduğunu savundu.

        Rus tarafının şimdilik esir takasını sürdürerek liderler düzeyindeki görüşmeleri yapmamaya çalıştığına vurgu yapan Zelenskiy, "Birkaç görüşme daha yapılırsa ABD'ye diplomatik sürecin devam ettiğini gösterecekler ve yaptırımlar ertelenecek. Takaslar gerçekleşirken, liderlik düzeyindeki görüşmeler de ertelenecek çünkü onlar için kesinlikle karlı değil." diye konuştu.

        Ukrayna'nın askeri teknolojisini Avrupa ülkelerine ihraç etmek

        Ukrayna'nın askeri teknolojisini Avrupa ülkelerine ihraç edebilmek için yaz aylarında ilgili anlaşmaları imzalamaya başlayacaklarını belirten Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

        "Biz ayrıca 'Ukrayna ile Birlikte İnşa Et' programını başlattık ve yaz aylarında teknolojilerimizi Avrupa ülkelerinde ve belki de sadece bize yardım eden, insansız hava araçlarının (İHA) üretimini finanse eden ve Ukrayna'da füzelerin üretimini finanse etmeye başlayan ülkelerde üretim hatları açma formatında yurt dışına ihraç etmeye başlamak için ilgili anlaşmaları imzalayacağız."

        Söz konusu program kapsamında Ukrayna ve ilgili ülkeler için İHA, füze ve topçu sistemleri de üretebileceklerini dile getiren Zelenskiy, "Savaş sırasında tüm bunları Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sağlamayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

        Ülkesinin Avrupa'nın güvenlik parçası olduğunu ve müttefik ülkeleri gelecek yıldan itibaren Ukrayna'nın savunma sanayisine gayrisafi milli hasılasının yüzde 0,25'ini ayırmaya davet eden Zelenskiy, "Bu yıl savunma sanayi için 43 milyar dolar ayarladık." dedi.

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